В Италии 20% медицинского персонала заразились коронавирусом COVID-19, - ООН

Большую часть всех работников медицинской сферы, которые борются с COVID-19, составляют женщины

Синьхуа

В Италии, где в данный момент зафиксирована самая большая вспышка COVID-19 в Европе, 20% медицинского персонала заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в своем Twitter Ораганизация Объединенных Наций.

Согласно сообщению, кроме того, что пятая часть медицинского персонала заразилась COVID-19, большинство из всех медработников, которые пытаются остановить заболевание, - это женщины.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся основные тяготы реагирования на разрастающийся кризис", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 марта, в Италии от коронавирусной инфекции умерла украинка, что стало третьим летальным случаем в стране среди украинских граждан.