В Испании задержали украинцев, нелегально торговавших российским вооружением

Полиция Испании Фото из открытых источников

Злоумышленники поставляли оружие в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке

В четверг, 12 ноября, в Испании задержали семерых членов банды, которые нелегально торговали российским вооружением. Среди них есть украинцы. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Как отмечается, Нацполиция Испании, испанская налоговая и Европол провели спецоперацию в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. В результате была задержана банда, в которую входили граждане Украины, Испании и Латвии.

По предварительной информации, они незаконно перевозили коммерческими судами с Украины российское оружие, которое поставляли в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Злоумышленники перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - отметили в Европоле.

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После этого изъятые деньги члены банды направляли в легальный бизнес. Для этого они разработали специальную схему отмывания средств: сначала переводили их в страны с низкой финансовой отчетностью, после этого направляли на счета в Швейцарии и Британии.

Оттуда деньги присылали в Испанию, где под прикрытием законной коммерческой деятельности использовали их.

Напомним, ранее в Польши задержали пятерых членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандой сигарет через польско-украинскую границу.