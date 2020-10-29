В Испании продлили чрезвычайное положение еще на полгода из-за коронавируса

В Испании дезинфицируют улицы Фото из открытых источников

Ограничения продлятся до 9 мая

В Испании парламент продлил режим чрезвычайного положения на полгода из-за коронавируса. Соответствующее решение принял Конгресс депутатов во время заседания в четверг, 29 октября.

Как отмечается, чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи 9 ноября, но через четыре месяца правительство сможет его пересмотреть. Для учета данных и действий исполнительной власти премьер-министр Педро Санчез каждые два месяца будет отчитываться перед пленарным заседанием Конгресса.

Введение чрезвычайного положения позволит местным властям ограничить передвижение людей, в частности вводить комендантский час и закрывать границы, исходя из эпидемической ситуации.

Ранее сообщалось, что с 26 октября в Испании введут чрезвычайное положение. В стране на полгода закроют границы и введут комендантский час. Также будут закрыты границы между регионами.