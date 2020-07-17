В Испании из-за обнаружения COVID-19 придется убить почти 100 тысяч норок

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Инфицированными вирусом оказались 87% животных

В испанской провинции Арагон на одной из ферм, которая занимается разведением норок, должны убить почти 100 тыс. животных после того, как у многих из них обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, эту вспышку в деревне в 200 км на восток от Мадрида обнаружили в мае после того, как жена работника этой фермы заразилась вирусом, впоследствии у ее мужа и шести других работников фермы подтвердили коронавирус.

После этого случая норок, которых разводят из-за ценного меха, на ферме изолировали и тщательно следили за их состоянием, однако 13 июля тестирование показало, что 87% животных заражены. Именно поэтому органы здравоохранения приказали уничтожить всех 92 700 норок. В то же время власти пообещали финансовую помощь компании, которая управляет фермой.

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Как отмечается, министр сельского хозяйства Арагона Хоакин Олона заявил, что решение убить норок приняли, "чтобы избежать риска передачи человеку". Он отметил, что пока непонятно, передался ли вирус от животных людям и наоборот. Вполне возможно, что инфицированный работник хозяйства невольно передал болезнь животным, или наоборот - животные передали работникам болезнь.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина изучает зарубежный опыт, в частности испанский, реагирования на новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.