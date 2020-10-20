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В Испании допускают введение комендантского часа в регионах из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Впрочем, такое решение принимать будет сложно

Правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения рассматривают усиление карантина в регионах, которые сейчас худшие по статистике заражения коронавирусом, включительно со столицей Мадридом. Среди мер может быть введение комендантского часа. Его прежде всего рассматривают на местном уровне, но без указов правительства не могут действовать.

Для этого ограничения требуется возврат чрезвычайного положения. Это решение утвердить в парламенте сейчас сложно из-за разногласий между партиями.

Сегодня в Испании сообщили о 13,8 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. В последние недели в стране начался стремительный рост заболеваемости после летнего спада.

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Ранее сообщалось, что в Европе из-за увеличения смертей от последствий COVID-19 вводят комендантский час.

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