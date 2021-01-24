В Испании археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет

Длина кинжала составляет 22 сантиметра

В Испании во время раскопок нашли древний хрустальный кинжал, возраст которого достигает 5 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что длина артефакта составляет 22 см, а обнаружили его вместе с 10 наконечниками для стрел и прочим снаряжением. Кинжал произведен из горного хрусталя. Эксперты называют его наиболее технически сложным из всех когда-либо обнаруженных артефактов периода доисторической Иберии. Для создания такого предмета необходимо было огромное на то время мастерство.

При этом артефакт обнаружили вдали от рудников, где добывали горный хрусталь. Это может свидетельствовать о его принадлежности представителю тогдашней элиты, который заплатил огромную цену за получение материала и обработку.

Нашли кинжал ученые из Университета Гранады, Университета Севильи и Высшего исследовательского совета Испании. Сама гробница, в которой он был, расположена в нижней части долины Гвадалквивир (поселение Валенсина-де-ла-Консепсьон Кастильеха-де-Гусман).

Новости по теме: Индонезийские археологи обнаружили рисунок свиньи, возраст которого превышает 45 тысячи лет

Напомним, недавно в Египте археологи обнаружили новые находки на территории большого некрополя в Саккаре, среди которых древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства - между XVI и XI веками до н. э.