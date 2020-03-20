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В Исландии зафиксировали первую смерть от коронавирус

Фото из открытых источников

По словам врачей, выявленные у мужа симптомы были нетипичными для COVID-19

В Исландии скончался 36-летний австралиец, которому диагностировали инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Его инфицирована жена находится на карантине.  По словам врачей, выявленные у мужа симптомы были нетипичными для нового коронавирус.

В настоящее время они выясняют причину смерти мужу.

"Вряд коронавирус был причиной смерти. Его симптомы проявились очень быстро и не похожи на те, что обычно ассоциируются со смертью от Covid-19", - прокомментировал врач-эпидемиолог Торольфур Гуднасон.

Отмечается, что смерть австралийца была первой, связаной с коронавирусом в Исландии. Медицинские работники, которые лечили мужа, находятся на карантине, а сам медицинский центр дезинфицируется. 

Отметим, по состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них 88 441 лицо выздоровела.

В Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, 3 из них - смертельные.

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