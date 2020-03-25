В Исландии у пациента обнаружили сразу два штамма коронавируса COVID-19

Считают, что это первый зарегистрированный случай двойного заражения

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Пациент, у которого выявили положительный результат на COVID-19 в Исландии, был заражен двумя штаммами вируса одновременно. Об этом заявил генеральный директор биофармацевтической компании DeCODE Кари Стефанссон, сообщает Reykjavík Grapevine.

Согласно сообщению, второй штамм - это мутация оригинального коронавируса COVID-19, однако второй мутировавший штамм может быть более вредным или инфекционным, поскольку люди, зараженные пациентом с двойным штаммом, имели лишь второй штамм.

В случае, если это окажется правдой, то вирус может мутировать, чтобы со временем стать более инфекционными, однако Стефанссон не смог подтвердить это и предположил, что речь может идти лишь о стечении обстоятельств.

Он также отметил, что по данным международных баз данных, мутация, найденная в образце, взятом у этого зараженного больного не обнаружена за пределами Исландии.

Напомним, за последние сутки в мире зарегистрировали более 40 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом по состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных составляет 422 989 человек.