В Ирландии заподозрили Россию в причастности к исчезновению знаменитого дельфина
Дельфин Фунги исчез из гавани Дингл три месяца назад и с тех пор его не видели
В Ирландии Российскую Федерацию заподозрили в причастности к исчезновению знаменитого дельфина, который является символом портового города Дингл. Об этом сообщает Irish Post.
Согласно сообщению, три месяца назад дельфин Фунги исчез из гавани Дингл и с тех пор его не видели. Многие предполагают, что дельфин мог погибнуть, в то время как другие надеются, что он просто мигрировал, но другая теория предполагает, что виновата Россия.
Как отмечается, использование россиянами технологий определения местопребывания в ирландских морях влияет на численность китов и дельфинов, и, как результат, сейчас это одно из наиболее вероятных объяснений исчезновения дельфина Фунги.
Ряд ирландских специалистов раскритиковали РФ и использование ею гидроакустической системы вблизи залива Дингл.
"Это могут быть русские", - сказал сенатор от партии Fianna Fáil Нед О'Салливан.
Депутат Sinn Féin Еойн Бройн подчеркнул, что Ирландия обязана защищать китов и дельфинов, которые могут быть потенциально поражены российской технологии.
"Использование гидроакустической техники морскими судами может вытеснить и даже уничтожить китообразных", - отметил министр Малкольм Нунан.
Китообразные, как дельфины и киты, используют эхолокацию, похожую на сонар, не только для общения друг с другом, но и для наблюдения за обстановкой, поиска пищи и обнаружения опасности.
Технология гидролокатора, которая используется подводными лодками и другими судами, может иметь серьезные негативные последствия для этих существ и образа их жизни.
Напомним, ранее в Великобритании, в графстве Кембриджшир, супруги сняли на видео, как дельфин сбежал из моря и заплыл на почти 21 километр в воды местной реки.