В Ирландии заподозрили Россию в причастности к исчезновению знаменитого дельфина

Символ портового города Дингл дельфин Фунг Фото из открытых источников

Дельфин Фунги исчез из гавани Дингл три месяца назад и с тех пор его не видели

В Ирландии Российскую Федерацию заподозрили в причастности к исчезновению знаменитого дельфина, который является символом портового города Дингл. Об этом сообщает Irish Post.

Согласно сообщению, три месяца назад дельфин Фунги исчез из гавани Дингл и с тех пор его не видели. Многие предполагают, что дельфин мог погибнуть, в то время как другие надеются, что он просто мигрировал, но другая теория предполагает, что виновата Россия.

Как отмечается, использование россиянами технологий определения местопребывания в ирландских морях влияет на численность китов и дельфинов, и, как результат, сейчас это одно из наиболее вероятных объяснений исчезновения дельфина Фунги.

Ряд ирландских специалистов раскритиковали РФ и использование ею гидроакустической системы вблизи залива Дингл.

"Это могут быть русские", - сказал сенатор от партии Fianna Fáil Нед О'Салливан.

Депутат Sinn Féin Еойн Бройн подчеркнул, что Ирландия обязана защищать китов и дельфинов, которые могут быть потенциально поражены российской технологии.

"Использование гидроакустической техники морскими судами может вытеснить и даже уничтожить китообразных", - отметил министр Малкольм Нунан.

Китообразные, как дельфины и киты, используют эхолокацию, похожую на сонар, не только для общения друг с другом, но и для наблюдения за обстановкой, поиска пищи и обнаружения опасности.

Технология гидролокатора, которая используется подводными лодками и другими судами, может иметь серьезные негативные последствия для этих существ и образа их жизни.

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Напомним, ранее в Великобритании, в графстве Кембриджшир, супруги сняли на видео, как дельфин сбежал из моря и заплыл на почти 21 километр в воды местной реки.