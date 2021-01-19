В Ирландии зафиксировали более 80 побочных эффектов, связанных с вакциной против COVID-19

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

В стране используют вакцины от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna

Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) заявил, что получил 81 сообщение о подозрении на побочные эффекты, связанные с вакциной COVID-19. Об этом сообщает The Irish Times.

Согласно сообщению, все сообщенные реакции обычно наблюдались при применении других вакцин, и включали легкие и умеренные симптомы, такие как боль в животе, тошнота, усталость, боль в суставах и боль в руках, головокружение, головная боль, зуд и сыпь.

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По словам исполнительного директора ведомства Лорейн Нолан, эти симптомы были "относительно мягкие", быстро прошли и не нуждались в медицинском лечении.

Как отмечается, до сих пор ирландский регулятор не получал никаких сообщений об анафилактическом шоке, связанном с использованием вакцины Pfizer или Moderna.

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Напомним, ранее в Нидерландах, где продолжается введенный в середине декабря жесткий карантин, зафиксировали уже около 100 случаев побочных эффектов после прививки вакцины от коронавируса Pfizer.