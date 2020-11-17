В Иркутской области РФ дороги "случайно" посыпали песком с человеческими костями

Песок с человеческими костями РБК-Россия

Вероятно, на месте забора почвы раньше было расположено кладбище

В городе Киренск Иркутской области в песке, которым посыпали дорогу, обнаружили человеческие останки, вероятно, захоронений времен Гражданской войны. Об этом сообщает РБК.

"По предварительным данным, для отсыпки дороги лесозаготовительным предприятием был взят грунт по улице Якутской по просьбе администрации Киренского района. По неофициальной информации, это фрагменты старых захоронений времен Гражданской войны", - рассказали в городской администрации.

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Следует заметить, что несколько десятков лет назад на Якутской улице весной из почвы вымывались фрагменты скелетов. Также местные жители видели человеческие останки в слоях оврага ниже поселка Пролетарск. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, при заборе грунта для отсыпки дорог были задеты боковые отвалы дороги, в которых находились останки. Предварительно установлено, что дорога идет вдоль старого кладбища.

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В Киренске Иркутской области дорогу подсыпали песком с костями и черепами.

Самая скрепная дорога в Ад. pic.twitter.com/3ptFRA6Uf0 — Krychek (@Krychek5) November 15, 2020

Напомним, недавно в России на базе отдыха в Республике Карелия создали бутафорский концлагерь, где планируют воссоздать жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей.