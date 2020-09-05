В Иране взорвалась цистерна с хлором, сотни пострадавших

в Иране взорвался баллон с хлором iranpress.com

Ранения получили по меньшей мере 217 человек

В пятницу вечером, 4 сентября, на западе Ирана взорвалась цистерна с хлором, в результате этого пострадали более двух сотен человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как отмечается, взрыв газообразного хлора произошел в селе в западной провинции Илам. В результате этого ранения получили 217 человек, о жертвах пока не сообщается. В связи с этим сейчас все больницы города повысили уровень готовности к лечению раненых.

По предварительной информации, взрыв вызвали "невнимательность и халатность" водителя трейлера, который перевозил цистерны с газообразным хлором.

Обстоятельства и другие подробности инцидента устанавливают.

Напомним, недавно в одном из ночных клубов в центре Тбилиси произошел взрыв кислородного баллона. Следствием этого стала смерть одного из мужчин, а еще два человека получили травмы.