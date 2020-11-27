В Иране убили "вдохновителе ядерной программы" страны Мохсена Фахризаде

Нападавшие применили бомбу и огнестрельное оружие

Близ Тегерана совершили нападение на главного иранского ученого-атомщика Мохсена Фахризаде, в больнице от полученных травм ученый скончался. Об этом заявили в Министерстве обороны Ирана, сообщает ВВС News Украина.

"После столкновения между террористами и его охранниками господин Фахризаде получил тяжелые ранения и его доставили в больницу... К сожалению, усилия медицинской команды спасти его не увенчались успехом, и несколько минут назад он умер", - говорится в заявлении министерства.

Известно, что происшествие произошло в округе Дамаванд. Нападавшие бросили в автомобиль, где находился ученый, бомбу, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил убийство как "акт государственного террора".

Как отмечается, Мохсен Фахризаде - самый известный иранский ученый-атомщик и старший офицер элитного Корпуса стражей исламской революции.

Западные спецслужбы рассматривали его как вдохновителя иранской программы ядерного оружия, а некоторые дипломаты даже называли отцом "иранской бомбы".

Согласно секретным документам, полученным Израилем в 2018 году, он возглавлял программу создания иранского ядерного оружия.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе впервые будут судить дипломата из Ирана за терроризм. Так перед судом предстанут дипломат и трое других иранцев по обвинению в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году.