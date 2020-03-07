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В Иране от коронавируса умерла парламентарий

Фатима Рахбар Tasnim

Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

В субботу, 7 марта, в Иране в результате осложнений от коронавирус скончалась депутат парламента от консервативной партии Фатима Рахбар. Об этом сообщает Tasnim.
 
Как отмечается, несколько дней назад у женщины подтвердили инфицирование Covid-19, после чего ее перевели в больницу Масих Данешвари в Тегеране. Однако впоследствии состояние депутата ухудшилось, в результате чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время пациентка погибла.
 
К слову, по последним данным количество заражений коронавірусом в Иране за сутки увеличилась до 4747 человек (1234 новых случая), 124 человека погибло.
 
 
Напомним, по состоянию на 8:40 7 марта общее количество инфицированных коронавирусом нового типа Covid-19 выросла до 102 188 человек, а еще 3 491 пациент умер.
 
В Украине пока зафиксирован один случай заражения коронавирусом нового типа. Кроме этого, по последним данным, в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находится на исследовании относительно наличия COVID-19 20 образцов материалов.
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