В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе за участие в протестах

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Суд приговорил Афкари к виселице с предварительным нанесением 74 ударов плетью

В Иране казнили 27-летнего чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что его арестовали за участие в антиправительственных протестах в 2018 году и обвинили в 20 преступлениях.

Афкари осудили за участие в незаконных собраниях, в собраниях и заговоре с целью совершения преступлений против нацбезопасности, оскорбление высшего руководства страны и нанесение смертельного ножевого ранения работнику компании по водоснабжению во время беспорядков.

Суд приговорил Афкари к виселице с предварительным нанесением 74 ударов плетью.

Спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. В его поддержку выступили глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп. Они обратились к иранским властям с просьбой отменить жестокое наказание Афкари.

Отметим, что вместе с Афкари приговорили еще двух его братьев – Вахида и Забиба – к 54 и 27 годам лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что иранец, который шпионил для американской и израильской разведки по погибшим командиром Революционной гвардии Касемом Сулеймани, был приговорен к смертной казни.