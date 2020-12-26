В Иране из-за снежного шторма погибли восемь альпинистов

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Также несколько человек пропали без вести

Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек, еще несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, альпинисты находились в горах к северу от Тегерана, однако их точное количество пока неизвестно, поэтому вполне вероятно, что количество погибших может быть выше.

На ночь поисковые и спасательные работы остановили, но ожидается, что они продолжатся в воскресенье, 27 декабря.

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Как отмечается, в нескольких регионах страны многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение.

Именно по этой причине представители власти призвали граждан отказаться от поездок в горы из-за сообщения о снежных лавинах, метели и снегопаде.

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Напомним, недавно во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб мужчина, который просто лежал на проезжей части.