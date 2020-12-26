live
Новости » Мир Читати новину українською

В Иране из-за снежного шторма погибли восемь альпинистов

Фото из открытых источников

Также несколько человек пропали без вести

Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек, еще несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает Радио Свобода

Согласно сообщению, альпинисты находились в горах к северу от Тегерана, однако их точное количество пока неизвестно, поэтому вполне вероятно, что количество погибших может быть выше.

На ночь поисковые и спасательные работы остановили, но ожидается, что они продолжатся в воскресенье, 27 декабря.

Новости по теме: Бачата и альпинизм: В список ЮНЕСКО включили еще пять культурных практик

Как отмечается, в нескольких регионах страны многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение.

Именно по этой причине представители власти призвали граждан отказаться от поездок в горы из-за сообщения о снежных лавинах, метели и снегопаде.

Новости по теме: В горах Словакии погибли двое украинских альпинистов

Напомним, недавно во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб мужчина, который просто лежал на проезжей части.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Доллар существенно подорожал: Курсы валют от НБУ Доллар существенно подорожал: Курсы валют от НБУ Доллар ускорил падение по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ Гривня продолжает уверенно укрепляться: Курсы валют от НБУ
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20