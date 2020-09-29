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В Иране археологи нашли необычное древнее захоронение

Древнее человеческое захоронение в кувшинах Tehran Times

Древний человеческий скелет хранился в двух кувшинах

В Иране в сельской местности в провинции Кордестан археологи нашли древний человеческий скелет в двух кувшинах. Об этом сообщает Tehran Times.

Согласно сообщению, исследование проводилось под руководством Научно-исследовательского института культурного наследия и туризма в Сарвабадському районе.

В местном департаменте туризма отмечают, что скелет относится к парфянской эпохе (247 год до н. э. — 224 год н. э.).

"В Парфянской погребальной традиции гигантские кувшины обычно играли роль гроба, а у обнаруженной гробницы, тело поместили в два глиняных кувшина. Ниже ребер тело, похоже, принадлежало человеку, который умер от травм", - рассказал руководитель проекта Шокух Хосрави.

Справка:

Парфянская империя, также известная как Империя Аршакидов, была большим политическим и культурным потопом на территории Ирана. Это древнее государство, возникшее около 247 года до н. е. на юге и юго-востоке от Каспийского моря на территории современного Туркменистана и покорила в период расцвета своей власти и политического влияния (середина И ст. к н. е.) крупные области от Междуречья до границ Индии.

Парфяне преимущественно переняли искусство, архитектуру, религиозные верования и королевские знаки отличия своей культурно неоднородной империи, включавшей персидский, эллинистическую и региональные культуры.

На пике своего развития Парфянская империя простиралась от северных пределов Евфрата на территории современной центрально-восточной Турции, до восточного Ирана.

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Ранее сообщалось, что на территории Египта, в некрополе Саккара, археологи нашли 13 полностью сохранившихся деревянных саркофагов, датируемые серединой первого тысячелетия до нашей эры. В течение 2,5 тыс. лет саркофаги оставались запечатанными.

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