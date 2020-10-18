В Иране 19 октября начнется второй раунд переговоров по катастрофе МАУ

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Вторая часть переговоров будет посвящена судебным вопросам

В Тегеране 19 октября начнется второй раунд переговоров по крушению самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом сообщает иранское агентство MEHR со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда.

Как отмечается, в понедельник в рамках второго раунда переговоров должны состояться три технических совещания, которые проведет Иранская организация гражданской авиации.

Новости по теме: Авиакатастрофа "МАУ": Украина поставит вопрос прямого диалога прокуратуры с иранской стороной

По предварительной информации, вторая часть переговоров будет посвящена судебным вопросам. Тогда как третья часть переговоров будет касаться вопросов, связанных с суммой компенсации семьям жертв авиакатастрофы.

Переговоры будут проводиться до среды, 21 октября.

Напомним, 30 июля в Киеве завершился первый раунд переговоров представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по крушению самолета компании "МАУ".

В результате Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии и согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.