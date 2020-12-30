В Иордании во время коммунальных работ нашли древнеримские бани

Находку обнаружили во время строительства подземного канала

В Иорданском Аммане во время строительства подземного канала нашли руины старых римских бань, которые были расположены в метре под асфальтом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что теперь власти решают вопрос о том, расширять ли раскопки на этом месте, или же и дальше строить дренажную систему, которая отвела бы воду с окружающих холмов.

По словам археологов, остатки печей являются признаком сложной системы отопления, которая является первым таким открытием среди руин древнего города Филадельфия, на котором был построен Амман. В связи с этим правительство Иордана не приняло решение, что делать с находками, а строительство подземного канала прекратили.

Как известно, Амман - это древний город, в котором до сих пор находят много символов римской цивилизации. Сейчас проблемами столицы, в которой проживают 4 миллиона человек, считаются ухудшение инфраструктуры и бессистемное градостроительство. Муниципальные чиновники обеспокоены, что затягивание проекта водоотвода может повысить уровень воды в центральной части Аммана и снова затопить его зимой.

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Напомним, недавно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. В магазине нашли следы продуктов почти 2000-летней давности.