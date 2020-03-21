В Индонезии в одной из пещер нашли каменные артефакты с гравюрами, которым больше 26 тысяч лет
Они могли служить в качестве карманных амулетов
На индонезийском острове Сулавеси археологи обнаружили уникальную находку - каменные артефакты с изображениями солнца и буйвола, которым около 26 тысяч лет.
Об этом сообщает Phys.org.
По данным ученых, артефакты были свидетелями последнего ледникового периода.
"На одном из камней изображен аноа – карликовый буйвол. На другом можно рассмотреть символическое изображение солнца с лучами. Это довольно маленькие артефакты, поэтому можно предположить, что они были чем-то вроде карманных амулетов. Такие камни-амулеты, возможно, применялись во время каких-то религиозных ритуалов. В любом случае, находки являются уникальными, ведь археологи до сих пор не находили настолько маленькие старинные предметы искусства в Азии", - утверждают сотрудники лаборатории из Университета Брисбена в Австралии.
Сам остров Сулавеси ценится археологами, поскольку там находятся древние образцы наскальной живописи, причем некоторым из них более 44 тысяч лет.
Как сообщалось ранее, археологи нашли на Бали самый большой в Юго-Восточной Азии клад древнеримских монет и украшений.