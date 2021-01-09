В Индонезии разбился самолет Boeing, на борту находились десятки пассажиров

Boeing 737-500 Wikimedia Commons

Власти страны подтвердили информацию о катастрофе

В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. Об этом сообщает Republika.

Отмечается, что наземные диспетчерские службы потеряли связь с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air. Он совершал рейс Джакарта-Понтианак, а на его борту находились 59 пассажиров.

По данным FlightRadar24 26-летний Boeing 737-500, выполнявший рейс SJY 182, исчез с радаров через 4 минуты после вылета, а в течение минуты перед потерей связи потерял около 3 000 метров высоты. Потеря связи произошла сегодня, 9 января, в 14:40 по местному времени (09:40 по Киеву).

Как сообщает Detik, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о том, что самолет разбился. "Да, это произошло недалеко от острова Мале", - сказал министр. По его словам, представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

Напомним, вчера, 8 января, в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета "МАУ" в Иране в прошлом году. Также стало известно, что в столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших.

Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Жертвами катастрофы стали пилот и двое пассажиров самолета.