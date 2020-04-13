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В Индонезии произошло извержение известного вулкана Кракатау. Видео

Вулкан Кракатау из открытых источников

Вулкан начал просыпаться вечером 10 апреля

В прошлую пятницу на необитаемом вулканическом острове в Индонезии Анак-Кракатау произошло извержение вулкана. Процесс пробуждения вулкана удалось запечатлеть на видео с самого начала.

Как отмечается, вулкан начал просыпаться 10 апреля вечером. Он изверг огромный столб пепла и дыма высотой выше 200 метров и затих. Спустя полтора часа последовало второе извержение. На этот раз пепел поднялся на высоту в  500 метров. Извержение продолжалось до утра субботы.

На видео, снятом веб-камерой в ночь с 10 на 11 апреля, заметны первые клубы дыма и магмы, а затем появляются расплавленная порода и фонтаны лавы.

Ранее сообщалось, что американский канатоходец и акробат Ник Валленда прошел по тросу, натянутому над действующим вулканом Масая в Никарагуа.

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