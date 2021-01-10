В Индонезии нашли останки тел и обломки самолета Sriwajaya Air

Поисковая операция в Индонезии epa/vostock-photo

Также военные уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы

В Индонезии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air разбившийся вчера, 9 января. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя полиции Джакарты Юсри Юнуса.

Отмечается, что также спасатели обнаружили обломки и кабели, которые могли остаться от самолета. "Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – останки тел", – сказал представитель правоохранителей.

Кроме того, военные, которые участвуют в поисковой операции, уловили сигнал с маячка, что может указывать на место авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что 9 января в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. 26-летнее воздушное судно на момент потери связи находилось над Яванским морем.

Впоследствии министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о падении самолета. По его словам, авиакатастрофа произошла вблизи острова Мале. На борту судна находились более полусотни пассажиров.

Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился в Индонезии.