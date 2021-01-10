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В Индонезии нашли останки тел и обломки самолета Sriwajaya Air

Поисковая операция в Индонезии epa/vostock-photo

Также военные уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы

В Индонезии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air разбившийся вчера, 9 января. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя полиции Джакарты Юсри Юнуса.

Отмечается, что также спасатели обнаружили обломки и кабели, которые могли остаться от самолета. "Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – останки тел", – сказал представитель правоохранителей.

Кроме того, военные, которые участвуют в поисковой операции, уловили сигнал с маячка, что может указывать на место авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что 9 января в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. 26-летнее воздушное судно на момент потери связи находилось над Яванским морем.

Впоследствии министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о падении самолета. По его словам, авиакатастрофа произошла вблизи острова Мале. На борту судна находились более полусотни пассажиров.

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Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился в Индонезии.

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