В Индонезии нашли доисторические наскальные рисунки возрастом 65 тысяч лет

Археологи обнаружили наскальные рисунки, которым 65 тысяч лет Правительственный курьер

Вероятно рисунки создавались мореплавателями

Британские археологи нашли древние образцы наскальной живописи, которые сохранились в одной из пещер на индонезийском острове Тимор. Об этом сообщает “Урядовий кур’ер”.

Отмечается, что рисункам, которые изучили сотрудники Саутгемптонского университета, около 65 тысяч лет.

Авторы исследования отмечают, что если сравнивать найденные в Индонезии пещерные рисунки с лучшими образцами древнего наскальной живописи из Европы, то индонезийская находка выглядит довольно бледно – речь идет о скромных рисунки, которые не поражают воображение даже при всем желании. Но это, тем не менее, наиболее важные для изучения истории культуры артефакты, которые были созданы примерно шестьдесят тысяч лет назад.

“Если наши предположения верны, то рисунки создавались мореплавателями, которые путешествовали между островами Индонезии. Рисунки, которые представляют собой следы красного пигмента и отпечатки рук были найдены на стенах пещеры Лена Хара, что в восточной части острова Тимор. Давний живопись сохранился довольно плохо – его практически не видно, если не присмотреться пристально”, – рассказывают британские ученые, которые обследовали находку.

По словам руководителя исследовательской группы Кристофер Стэндиш, авторами рисунков были мореплаватели, которые добрались из Азии на территории, образовавшихся после распада суперконтинента Сахул. Речь идет о территории, которые известны сегодня как Австралия, Новая Гвинея и Тасмания. "На Тиморе уже находили наскальные рисунки, но намного моложе – им было всего 11 тысяч лет", – добавил Стэндиш.

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