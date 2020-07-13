В Индии суд передал храм, в котором нашли сокровища на 20 миллиардов долларов, в собственность древней династии

Согласно сообщению, своим решением Верховный суд отменил решение Высшего суда индийского штата Керала, где расположен храм, от 2011 года, когда храм Падманабхасвами распорядились передать в собственность штата.

Верховный суд заявил, что новый комитет, который королевская семья создаст для управление храмом, высотой около семи этажей и который украшен резьбой, будет иметь право решать, что делать с богатством храма, включая содержимое другого древнего хранилища, которое еще предстоит открыть.

Справка:

Храм Падманабхасвами начали строить в VI веке н. э. Распорядителем храма была династия княжества Траванкор. В 1949 году Траванкор объединился с другим княжеством Кочи, а в 1956 они оба вошли в состав штата Керала.

Последний правитель Траванкора умер в 1991 году. В связи в этим власть Керала заявила, что храм должен перейти в собственность штата. В 2011 году Верховный суд Индии разрешил обследовать Падманабхасвами — в одном из сейфов нашли тонны золотых монет и драгоценностей, общая стоимость которых оценивалась более чем в 20 млрд долларов.

После этого потомки династии Траванкор начали оспаривать право на владение храмом с властями штата Керала. Верховный суд поставил точку в этом деле в понедельник, 13 июля, заявив, что смерть последнего правителя Траванкора не влияет на наследственные права на храм.

Напомним, ранее в Индии геологи обнаружили месторождение золотой руды с запасами примерно в 3 тысячи тонн, что в пять раз превышает текущий запас страны.