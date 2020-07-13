В Индии суд передал храм, в котором нашли сокровища на 20 миллиардов долларов, в собственность древней династии
Раньше храм Падманабхасвами несколько лет принадлежал индийскому штату Керала
Согласно сообщению, своим решением Верховный суд отменил решение Высшего суда индийского штата Керала, где расположен храм, от 2011 года, когда храм Падманабхасвами распорядились передать в собственность штата.
Верховный суд заявил, что новый комитет, который королевская семья создаст для управление храмом, высотой около семи этажей и который украшен резьбой, будет иметь право решать, что делать с богатством храма, включая содержимое другого древнего хранилища, которое еще предстоит открыть.
Справка:
Храм Падманабхасвами начали строить в VI веке н. э. Распорядителем храма была династия княжества Траванкор. В 1949 году Траванкор объединился с другим княжеством Кочи, а в 1956 они оба вошли в состав штата Керала.
Последний правитель Траванкора умер в 1991 году. В связи в этим власть Керала заявила, что храм должен перейти в собственность штата. В 2011 году Верховный суд Индии разрешил обследовать Падманабхасвами — в одном из сейфов нашли тонны золотых монет и драгоценностей, общая стоимость которых оценивалась более чем в 20 млрд долларов.
После этого потомки династии Траванкор начали оспаривать право на владение храмом с властями штата Керала. Верховный суд поставил точку в этом деле в понедельник, 13 июля, заявив, что смерть последнего правителя Траванкора не влияет на наследственные права на храм.
Напомним, ранее в Индии геологи обнаружили месторождение золотой руды с запасами примерно в 3 тысячи тонн, что в пять раз превышает текущий запас страны.