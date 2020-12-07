В Индии с неизвестной болезнью госпитализировали более 300 человек

В Индии в сотни пациентов попали в больницу из-за неизвестной болезни PTI

У больных наблюдались признаки эпилепсии и головокружение

В Индии с симптомами недиагностированного заболевания госпитализировали 315 человек, один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) скончался. Об этом сообщает газета The Hindu.

По предварительной информации, люди с симптомами неустановленной болезни начали поступать в больницу в субботу. Однако, к вечеру воскресенья число заболевших возросло до 315. Также среди пациентов 70 женщин и 46 детей.

Медики отметили, что у больных наблюдаются похожие симптомы: обмороки, головокружение, головная боль и признаки эпилепсии. Сейчас у большинства пациентов состояние стабильное.

Заметим, результаты тестов на коронавирус COVID-19 у госпитализированных дали отрицательный результат.

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"Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - процитировала газета представителей местных органов здравоохранения.

Также врачи не исключают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов.

Напомним, ранее в индийском штате Карнатака после употребления в храме религиозной пищи отравились несколько человек и по меньшей мере 11 из них погибли.