В Индии при посадке разбился пассажирский самолет, есть погибший

На борту находился 191 человек

Разбитый самолет в Индии Mathrubhumi

Самолет авиакомпании Air India Express, следовавший из Дубая, распался на две части при посадке в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что самолет съехал со взлетно-посадочной полосы из-за сильного дождя. В штате Керала, где случился инцидент, в течение дня происходят наводнения и оползни.

Официального подтверждения пострадавших пока нет, однако известно, что пилот самолета погиб. Более 30 пассажиров самолета доставлены в больницу.

В общем, на борту находился 191 человек, включая членов экипажа. Среди них на борту самолета было 10 младенцев. На месте продолжается спасательная операция.

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Ранее сообщалось, что в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца, который отказался надеть маску. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял указания экипажа. Сотрудники авиакомпании направили сообщение об дебошира на борту испанским правоохранителям и украинца передали полицейским. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.