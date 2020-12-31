В Индии нашли наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет

Фото из открытых источников

Для этого изображения, вероятно, художник использовал металлический инструмент из железа

Ученый обнаружил в районе индийского города Камаредди доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет. Об этом пишет The New Indian Express.

Находку обнаружил историк Сатьянараяна Дьяванапалли на крыше святыни, расположенной на вершине холма.

"Когда я увидел крышу святыни, я был поражен, обнаружив на потолке большую картину. Картина была нарисована красной охрой", - сказал Дьяванапалли.

Он установил, что крыша святыни была высечена из соседней пещеры, где ранее была нарисовано изображение.

Фото из открытых источников

На рисунке можно увидеть человека, который прыгает. Ее правая рука с мечом сведена кверху, а левая - в положении равновесия. Историк допускает, что этот человек - мужчина.

Для этого изображения, вероятно, художник использовал металлический инструмент из железа для измельчения извести. После чего растер пигменты цвета охры.

Напомним, ранее в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили осколки каменного сосуда возрасте 1840 лет, которые помогли подтвердить местоположение могилы императора династии Восточная Хань.