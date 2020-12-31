В Индии нашли наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет
Для этого изображения, вероятно, художник использовал металлический инструмент из железа
Ученый обнаружил в районе индийского города Камаредди доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет. Об этом пишет The New Indian Express.
Находку обнаружил историк Сатьянараяна Дьяванапалли на крыше святыни, расположенной на вершине холма.
"Когда я увидел крышу святыни, я был поражен, обнаружив на потолке большую картину. Картина была нарисована красной охрой", - сказал Дьяванапалли.
Он установил, что крыша святыни была высечена из соседней пещеры, где ранее была нарисовано изображение.
На рисунке можно увидеть человека, который прыгает. Ее правая рука с мечом сведена кверху, а левая - в положении равновесия. Историк допускает, что этот человек - мужчина.
Для этого изображения, вероятно, художник использовал металлический инструмент из железа для измельчения извести. После чего растер пигменты цвета охры.
Напомним, ранее в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили осколки каменного сосуда возрасте 1840 лет, которые помогли подтвердить местоположение могилы императора династии Восточная Хань.