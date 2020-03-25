В Индии младенцу дали имя в честь коронавируса COVID-19

По словам родственников, ребенок станет символом единства людей в борьбе с заболеванием

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В индийском штате Уттар-Прадеш во время пандемии коронавируса COVID-19 родители новорожденной девочки решили назвать ее "Короной". Об этом сообщает Deccan Herald.

Согласно сообщению, ребенок родился в правительственной женской больнице города Горахпур. Объясняя имя, дядя девочки рассказал, что коронавирус "объединил" общество и "вдохновил" людей вести коллективную борьбу против заболевания.

"Вирус, без сомнения, опасен. Он убил так много людей в мире, но он также привил нам много хороших привычек", - сказал он.

Также известно, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультаций с матерью и отцом, а также другими членами семьи. Несмотря на удивление, сотрудники больницы также поздравили семью за их решение.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более суровые ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но освободил от них зубную фею.