В Индии 12 детей по ошибке вакцинировали антисептиком для рук

В Индии детям вместо вакцины от полиомиелита дали антисептик Иллюстративное фото

После "вакцинации" в больницы с отравлением забрали 11 малышей

В Индии в штате Махараштра не менее 12 детям вместо вакцины от полиомиелита дали антисептик. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время трехдневной Всеиндийской кампании по вакцинации против полиомиелита. Такой препарат детям вводится перорально (через рот) в виде капель. Однако, дети вместо вакцины случайно приняли антисептик для рук.

Отмечается, что после "вакцинации" один ребенок обратился к врачам с симптомами отравления (тошнотой и рвотой). Позже в больницу забрали еще 10 пострадавших. По предварительной информации, состояние детей стабильное.

В то же время против трех медиков, которые причастны к вакцинации, начали расследование.

Напомним, недавно в Литве в городе Каунас женщине медики ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса COVID-19.