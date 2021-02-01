В Иерусалиме обнаружили древнюю монету с интригующей надписью

Уникальная монета-находка Фото израильский орган антиквариата Фото израильский орган антиквариата

Она стала первой находкой с надписью "Иерусалим"

В израильском городе Иерусалим археологи нашли древнюю редкую монету с исторически важной надписью. Об этом сообщает Express.

Как отмечается, находку обнаружили у подножия Храмовой горы, религиозного и исторического центра Старого города. По данным археологов, бронзовая монета датируется 132 г. н. э., когда произошло восстание Саймона Бар-Кохбы. Тогда евреи выступили против Римской империи.

При этом добавляется, что на одной стороне монеты изображена гроздь винограда, а также надпись: "Второй год свободы Израиля". Обратная сторона украшена свайной и словом "Иерусалим". По мнению археологов Израильского управления антиквариата (ИАА), именно это и делает находку особенной. Поскольку она стала первой, на которой указано название города.

Кроме этого, по данным специалистов IAA, Морана Хагби и доктора Джо Узиэля, монеты были завезены в Иерусалим римскими легионерами 10-го легиона, участвовавшими в подавлении мятежа. Вероятно, они брали их с поля боя в качестве сувениров.

"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалима, и некоторые говорят, что он находился к югу от Храмовой горы", - сообщил Моран Хагби.

Специалисты добавили, что среди 22 000 монет, которые были найдены в Иерусалиме, восстанию в 132 г. н. э. приурочены лишь четыре.

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