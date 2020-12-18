В Хорватии запретят поездки между регионами на Рождество

Хорватия Фото из открытых источников

Ограничение продлится с 23 декабря этого года до 8 января 2021 года

В Хорватии вводят запрет на поездки между регионами, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Chroatia Week.

Кроме этого, в Хорватии в одном помещении смогут собраться не более двух семей, которые состоят из десяти человек.

Также правительство решило не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить жителям страны посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря. В остальное время они должны проходить по радио или телевидению.

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Ранее сообщалось, что правительство Хорватии решило усилить с 1 по 15 декабря правила пересечения границы для иностранных граждан, в том числе украинцев.