live
Новости » Мир Читати новину українською

В Хорватии запретят поездки между регионами на Рождество

Хорватия Фото из открытых источников

Ограничение продлится с 23 декабря этого года до 8 января 2021 года

В Хорватии вводят запрет на поездки между регионами, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Chroatia Week.

Кроме этого, в Хорватии в одном помещении смогут собраться не более двух семей, которые состоят из десяти человек.

Также правительство решило не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить жителям страны посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря. В остальное время они должны проходить по радио или телевидению.

Новости по теме: Дания вводит полный локдаун на Рождество и Новый год

Ранее сообщалось, что правительство Хорватии решило усилить с 1 по 15 декабря правила пересечения границы для иностранных граждан, в том числе украинцев.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мы в такой ситуации, что вынуждены заимствовать, – министр финансов о сотрудничестве Украины с МВФ ОТО в 2021 году получат на 1,3 миллиарда гривен меньше, - Марченко Минфин будет пытаться снизить дефицит бюджета до 3-3, 5% ВВП В Минфине рассказали, почему отложили повышение "минималки" до 6,5 тысяч
Loading...

программы канала ZIK

Потеря Харькова. Статус Донбасса. Медицина. Торговля с ЕС. Тарифы | Мы все - украинцы | 17.12.20
Бюджет-2021. Год борьбы с COVID-19. Образование. Тарифы. Деятельность правительства | Ток-шоу
Не стало Кернеса. Новые министры. Снятие льгот. Коронавирус в Украине | Детали дня | 17.12.20
Не стало Геннадия Кернеса. Дальнейшая судьба Харькова | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи | Детали дня | 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу