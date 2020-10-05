В ходе протестов в Бишкеке пострадали более 120 человек

Протесты в Кыргызстане Фото из открытых источников

Все были госпитализированы в местные больницы

В Бишкеке в ходе столкновений силовиков с протестующими пострадали более 120 человек. Они были госпитализированы в местные больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Так, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии оказались 65 пострадавших, из которых 40 представители силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 доставили двоих пострадавших.

В Чуйскую областную больницу поступили семеро пострадавших, которые, после оказания первичной медико-санитарной помощи, были отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступили семеро пострадавших, из них один амбулаторно.

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Отметим, что сегодня местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протеста вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.