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В Хельсинкском театре произошел взрыв, есть пострадавший

Взрыв в театре Хельсинки Фото из открытых источников

В настоящее время версия об умышленных действиях, которые привели бы к взрыву, не рассматривается

В Хельсинкском городском театре произошел взрыв, один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает Yle.

Как отмечается, сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня, чуть позже после полудня.

По предварительным данным, взрыв произошел в техническом помещении. Его причина пока не установлена.

Сообщается, что пока нет подозрений, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий.

По словам технического директора театра Антти Рехтиярви, на момент происшествия в здании находились около ста человек.

Журналист Yle сообщает, что представителей СМИ не пускают в здание. Внутри есть несколько подразделений полиции, спасатели и аварийные службы.

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Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, повлекший частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Жертвами трагедии стали 5 человек.

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