В Гвинейском заливе пираты захватили турецкий корабль, есть погибший и раненые

Пираты Иллюстративное фото

В Нигерии ожидают, что пираты выйдут на связь и назовут условия освобождения заложников

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили турецкое грузовое судно, в ходе чего один член экипажа погиб, а остальные оказались в заложниках. Об этом сообщает CNN Türk.

Отмечается, что пираты убили механика, гражданина Азербайджана. Все остальные заложники — граждане Турции, еще троих членов экипажа оставили на борту. Среди них один из капитанов судна, который ведет корабль к габонскому Порт-Джентилю. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел с ним два телефонных разговора.

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По словам капитана, он получил ранение, однако продолжает вести корабль. Мужчина сообщил, что делает это вслепую по маршруту, который предоставили пираты. Ведь во время захвата навигационное оборудование было снято или выключено. Также капитан добавил, что среди заложников есть раненые.

Посол Турции в Нигерии заверил, что была налажена коммуникация с нигерийскими властями. Там ожидают, что в ближайшее время пираты выйдут на связь и назовут условия освобождения моряков.

Напомним, недавно у берегов Нигерии в Гвинейском заливе группа пиратов напала на сухогруз STEVIA и похитила восьмерых моряков, среди которых - украинцы.