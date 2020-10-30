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В Грузии заявили, что Украина сама отменила визит своих наблюдателей на выборы

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября

В Агентстве гражданской авиации Грузии опровергают информацию о том, что якобы грузинская сторона блокировала прилет в Тбилиси украинских депутатов и журналистов, которые должны были работать наблюдателями на парламентских выборах 31 октября. Об этом сообщает Грузия Online.  

"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 2:09 SkyUp Airlines вновь обратилась в агентство с просьбой отменить разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - уточнили в ведомстве.

Также агентство опубликовало сообщение, полученное от авиакомпании SkyUp Airlines.

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Напомним, накануне народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько заявила, что власти Грузии не дали разрешение на прием самолета из Украины, которым должны были прибыть украинские депутаты для наблюдения за парламентскими выборами.

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