В Грузии стартовали парламентские выборы по новой системе

В Грузии 31 октября начались парламентские выборы Фото из открытых источников

По состоянию на 15.00 по местному времени явка избирателей составила 36,48%

В Грузии 31 октября началось голосование на парламентских выборах, которое впервые проводят по новой системе. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Так, по данным Центральной избирательной комиссии Грузии, избирательные участки (более 3,5 тысяч) открылись вовремя, в 8:00. Проголосовать граждане смогут до 20:00 этого дня.

Отмечается, что парламентские выборы в стране впервые проходят по новой системе. В частности, проходной барьер был снижен с 5% до 1%, 120 депутатов из 150 будут выбирать по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах выбирали 73 депутатов, по спискам партий и блоков – 77).

Кроме этого, для формирования большинства в парламенте одной партии необходимо будет получить не менее 40% голосов.

По данным ЦИК, по состоянию на 15:00 по тбилисскому времени (13:00 по Киеву) явка избирателей составила 36,48% избирателей. Для сравнения, в 2016 году показатели составляли 34,79%.

Всего в нынешних выборах в Грузии принимают участие 48 партий и два блока. Среди них -руководящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве". В начале сентября этого года оппозиционные силы объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Напомним, недавно Саакашвили заявил о своем согласии стать премьер-министром Грузии после победы оппозиции на парламентских выборах.