В Грузии расследуют подготовку к попытке свержения власти
Фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование относительно попытки свержения власти в стране из-за получения нежелательных результатов на парламентских выборах. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Согласно сообщению, фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для силового свержения власти в Грузии.
Как отмечается, спецслужба уже провела различные следственные действия и допросила свидетелей. В частности, был допрошен член грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, который предоставил следствию список этих группировок. Кроме того, в рамках расследования допросили гражданина, который передал эти списки депутату Кобахидзе.
Сейчас Служба госбезопасности собирает доказательства и устанавливает виновных в этом преступлении.
Напомним, в субботу, 31 октября, в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, которое впервые провели по новой системе. Участие в нем приняли 48 партий и два блока, среди которых - руководящая "Грузинская мечта" и оппозиционная "Единое национальное движение - Сила в единстве".
В свою очередь, оппозиционная грузинская партия "Европейская Грузия" заявила, что отказывается от полученных мандатов из-за несогласия с результатами парламентских выборов в стране.