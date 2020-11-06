В Грузии расследуют подготовку к попытке свержения власти

В Грузии оппозиция заявила о несогласии с результатами парламентских выборов Фото из открытых источников

Фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование относительно попытки свержения власти в стране из-за получения нежелательных результатов на парламентских выборах. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Согласно сообщению, фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для силового свержения власти в Грузии.

Как отмечается, спецслужба уже провела различные следственные действия и допросила свидетелей. В частности, был допрошен член грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, который предоставил следствию список этих группировок. Кроме того, в рамках расследования допросили гражданина, который передал эти списки депутату Кобахидзе.

Сейчас Служба госбезопасности собирает доказательства и устанавливает виновных в этом преступлении.

Новости по теме: Парламентские выборы в Грузии: Кто победил и почему недовольна оппозиция

Напомним, в субботу, 31 октября, в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, которое впервые провели по новой системе. Участие в нем приняли 48 партий и два блока, среди которых - руководящая "Грузинская мечта" и оппозиционная "Единое национальное движение - Сила в единстве".

В свою очередь, оппозиционная грузинская партия "Европейская Грузия" заявила, что отказывается от полученных мандатов из-за несогласия с результатами парламентских выборов в стране.