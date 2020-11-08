В Грузии проходят массовые протесты из-за результатов выборов, полиция применила водометы

Митингующие требуют перевыборов в парламент страны

В Тбилиси происходят массовые протесты из-за несогласия с результатами парламентских выборов, в результате чего произошли столкновения митингующих с полицией. Об этом сообщает JAMnews.

Отмечается, что протестующие требуют перевыборов в парламент из-за якобы массовых фальсификаций. В связи с этим грузинская оппозиция предъявила властям ультиматум — глава ЦИК должен уйти в отставку, а действующее правительство должно освободить политзаключенных и назначить перевыборы.

После того, как ультиматум не был выполнен, основная масса людей перешла от здания парламента к Центральной избирательной комиссии. Лидеры оппозиции заявили, что не позволят никому войти в здание ЦИК и останутся там, пока не будет выполнен ультиматум. В свою очередь, правительство назвало это требование абсурдным.

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В то же время участники акции пытались прорваться через металлические заслоны, а некоторые бросали камни в полицейских. В результате полиция начала разгон. В частности, были мобилизованы дополнительные полицейские группы и спецназовцы.

Как сообщает "Грузия Онлайн" возле здания ЦИК правоохранители применили против митингующих водометы. Вместе с тем "Рустави-2" отмечает, что в результате применения водомета по меньшей мере трое участников акции пострадали. Сейчас протестующие не планируют расходиться, а силовики со щитами окружили правительственные здания.

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Ранее сообщалось, что в Грузии расследуют подготовку к попытке силового свержения власти в стране. В частности, предполагается, что фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.