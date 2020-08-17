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В Грузии продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

Ограничения продлили до 30 сентября

В Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что ограничения на регулярные международные авиарейсы продлили до 30 сентября. Об этом сообщает Грузия Online.

Согласно сообщению, исключением к этому запрету будут три направления. Так авиаперевозчики продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги. 

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", - отметили в агентстве.

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В то же время ряд авиакомпаний, среди которых Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Как отмечается, с марта Грузия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за распространения пандемии. В то же время в июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза, а в начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.

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Напомним, недавно правительство Грузии сократило срок обязательного карантина и изоляции по прибытии в страну с 14 до 12 дней.

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