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В Грузии после выборов вспыхнули протесты

В Грузии сторонники оппозиции вышли на протесты из-за результатов выборов Фото из открытых источников

Активисты не согласны с результатами выборов

В воскресенье, 1 ноября, в столице Грузии - Тбилиси - вспыхнули массовые протесты из-за результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости". 

Как отмечается, в центре Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. Кроме этого, к акции протеста присоединились представители оппозиционных партий.

По предварительной информации, протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели и собрались под зданием парламента Грузии. Пока акция протеста носит мирный характер, столкновений с силовиками зафиксировано не было.

 

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Напомним, накануне, 31 октября, в Грузии прошло голосование на парламентских выборах по новой избирательной системе.

По предварительной информации, победу на выборах одерживает правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия". 

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