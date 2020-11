В Грузии после выборов вспыхнули протесты

Активисты не согласны с результатами выборов

В воскресенье, 1 ноября, в столице Грузии - Тбилиси - вспыхнули массовые протесты из-за результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Как отмечается, в центре Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. Кроме этого, к акции протеста присоединились представители оппозиционных партий.

По предварительной информации, протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели и собрались под зданием парламента Грузии. Пока акция протеста носит мирный характер, столкновений с силовиками зафиксировано не было.

Opposition parties and their supporters gather in central #Tbilisi, #Georgia pic.twitter.com/z8rJo2rBQV