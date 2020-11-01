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В Грузии на парламентских выборах по предварительным подсчетам побеждает правящая партия

Выборы в Грузии Фото из открытых источников

Сейчас правящая партия набирает более 48% голосов

В Грузии на парламентских выборах по результату подсчета 84,04% бюллетеней побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК Грузии.

Отмечается, что правящая партия набирает 48,28% голосов избирателей. В то же время уже известно, что глава политсилы Бидзина Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, ссылаясь на данные экзит-пола.

Как сообщает ЦИК, за оппозиционную силу "Единое национальное движение" (блок, в состав которого входит партия экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, – ред.) избиратели отдали 26,57 процентов голосов.

При этом партия "Европейская Грузия - движение за свободу" набирает 3,79% голосов, а партия "Альянс патриотов", которую называют пророссийской политсилой, – 3,18%.

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Напомним, в Грузии 31 октября состоялось голосование на парламентских выборах, которое впервые провели по новой системе. В частности, проходной барьер был снижен с 5% до 1%, при этом 120 депутатов из 150 выбирали по пропорциональной системе, и только 30 – по мажоритарной.

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