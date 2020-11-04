В Грузии ввели обязательное ношение масок на улице

Правительство Грузии обязало носить маску на улице Фото из открытых источников

Нарушителей ждет штраф

С сегодняшнего дня правительство Грузии обязало граждан носить маску в закрытом и открытом пространстве. Соответствующее решение приняли во время заседания Координационного совета в администрации правительства. Об этом сообщает " Грузия Online".

Вице-премьер и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что маски - это доступный и эффективный способ защиты от коронавируса. "Это самый простой и эффективный способ. Давайте все будем носить маски. Это лучшее средство защиты, как для себя, так и для окружающих", - отметила она.

Наказание за отказ носить маску, как в помещениях, так и на улице, составит 20 лари (около 173 грн).

Всего в Грузии зафиксировано более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19. Из них 554 за минувшие сутки.

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Как сообщалось, среди больных коронавирусом и премьер Грузии. Впрочем, как он отметил, чувствует себя хорошо.