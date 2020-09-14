В Гренландии из-за изменения климата откололась часть крупнейшего шельфового ледника

Ледник 79N та отколовшаяся часть ВВС Русская служба

Речь идет о куске льда площадью около 110 кв. км

В Гренландии от крупнейшего арктического шельфового ледника 79N откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно сообщению, спутниковые фото показывают, что 79N раскололся на мелкие части. Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину.

Он является плавучей передней частью Северо-Восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим. На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север, именно она и разрушилась.

По словам ученых, это свидетельствует о быстрых климатических изменениях, происходящих на острове. Так с 1980 года температура воздуха в этом регионе поднялась на три градуса, а в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры.

Как отмечается, ледник пострадал еще в прошлом году, когда покрылся глубокими трещинами, а в этом году ситуация ухудшилась из-за теплого лета. Вследствие всех этих факторов ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.

Кроме этого, о росте температуры свидетельствуют и фотографии со спутника, на которых хорошо видно большое количество мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности. Именно вода вредит ледовым массивам, поскольку заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания.

Также океанографы задокументировали повышение температуры морской воды, поэтому, несомненно, ледник тает и снизу. Ученые считают, что N79 может продержаться дольше, так как в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен, однако шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.

"Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться изнутри, и это в определенной степени уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10-20 лет. Но как знать", - рассказал сотрудник Геологической службы Дании и Гренландии Джейсон Бокс.

Напомним, ранее ученые заявили, что Гренландский ледовый щит тает с рекордной скоростью, однако это связано не только с изменением климата.