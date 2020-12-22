В Греции запретили колядовать, чтобы сдержать распространение коронавируса

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Также введены ограничения на богослужения в церквях

Власти Греции запретили традиционное колядование на период Рождества, чтобы таким образом сдержать распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini.

Согласно сообщению, церкви смогут открыть свои двери для прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. В то же время будет ограничено количество лиц, которым разрешено находиться одновременно в храмах.

Известно, что все будет зависеть от размера помещений, в небольших церквях - это 25 человек, в больших соборах - 50 человек. Использование маски обязательно во время всех ритуалов.

Кроме этого, будет продолжать действовать комендантский час с 21:00 до 05:00, а полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение мероприятий в период праздников.

Напомним, недавно в Хорватии ввели запрет на поездки между регионами в рождественский период, чтобы сдержать распространение коронавируса.