В Греции зафиксировали случаи заражения норок коронавирусом

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У норок и местных жителей зафиксировали один штамм COVID-19

В Греции на двух фермах обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 у норок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства страны.

Отмечается, что штамм вируса, который зафиксировали у животных, не мутировал от человеческого. В частности, селекционер одной из ферм в северном регионе страны Козани сдал положительный тест на коронавирус, а также тесты проводили среди работников фермы.

Известно, что производство меха является важной отраслью промышленности Козани и соседней Кастории, где размещена вторая ферма норок с выявленным COVID-19 в Греции. При этом популяцию этих животных в стране оценивают в сотни тысяч, а экспорт меха приносит около 60-70 миллионов евро в год. По словам главы греческой федерации меха в Козани Димитриса Космидиса, выявление коронавируса у норок нанесло удар 800 семьям, которые живут с этого сектора в регионе.

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Напомним, недавно ВОЗ заявила об обнаружении коронавируса у норок в шести странах мира. Тогда речь шла о Дании, Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.