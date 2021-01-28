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В Греции тысячи студентов вышли на протест против изменений в закон о высшем образовании

Протест студентов в Греции 28 января Фото из открытых источников

Студенты выступают против ограничения продолжительности обучения в университетах и введения "университетской полиции"

В Греции тысячи студентов вышли на улицы в знак протеста против изменений в законах, регулирующих высшее образование. В частности, новые правила ограничат продолжительность обучения в университетах и введут "университетскую полицию", которую многие критикуют. Об этом сообщает DPA Іnternational.

Согласно сообщению, сегодня, 28 января, тысячи людей собрались перед парламентом в Афинах, скандируя "Сопротивление и борьба" и на несколько часов перекрыли движение транспорта в Афинах и Салониках.

Как отмечается, закон, который так не понравился активистам, направлен на студентов, которые остаются в вузе на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени. В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в 1,5 раза дольше установленного срока.

Согласно данным греческих СМИ, это изменение коснется около 235 тыс. студентов. Исключения возможны лишь для тех, кто может доказать, что работает параллельно с учебой.

Многие люди также возмущены перспективой создания "университетской полиции", которая будет введена после периодических беспорядков и преступлений, связанных с наркотиками, особенно в Афинском университете.

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Напомним, в Украине отменили дипломы с отличиями государственного образца, которые также называют красными дипломами. Учреждения высшего образования смогут указывать информацию об особых достижениях выпускников в приложении к диплому.

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