В Греции случайно нашли две статуи возрастом 2300 лет. Фото

Найдены две фигуры в Греции Фото culture.gov.gr

Они оказались частями замурованного надгробия

В Греции при странных обстоятельствах обнаружили две древние статуи, которым около 2300 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта страны.

Как отмечается, находку раскопали в муниципалитете паяния на улице Палеопанагиас, где начались работы по сооружению новой ратуши.

При этом добавляется, что две фигуры в полный рост – это части памятника из белого мрамора, который был разбит.

"Изображены две женские фигуры в полный рост: с правой стороны мертвая женщина, что сидит в сложном раздвоении (сиденье), опирается ногами на низкую подставку для ног. Она одета в прозрачную ионическую тунику и халат. С левой стороны перед мертвой женщиной стоит ее терапевт, печально поддерживая голову левой рукой", - говорится в сообщении.

Впоследствии археологи пришли к выводу, что наткнулись на замурованное надгробие в священном храме Агии Параскевы в Маркопуло. Его возраст датируется примерно IV веком до нашей эры. В этот период Димитриос Фалиреас своим законом в 317 году до н. э. запретил сооружение роскошных погребальных памятников.

Фото culture.gov.gr

Сейчас находки передали на хранение и обслуживание археологическому музею Вравроны. А на месте работают специалисты, вероятно, там могут быть еще и другие достопримечательности. Также на участке археологам удалось раскопать остатки культурных достояний других эпох.

Фото culture.gov.gr

Новости по теме: В Египте на берегу Нила археологи обнаружили руины римского форта

Ранее сообщалось, что в Испании нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет. Он мог принадлежать представителю тогдашней элиты.