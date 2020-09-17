В Греции объявили чрезвычайную ситуацию из-за опасного циклона "Янос"

На Грецию надвигается мощный циклон " Янос" Фото из открытых источников

Метеорологи прогнозируют, что в пятницу и субботу непогода накроет всю материковую Грецию

На Грецию надвигается мощный средиземноморский циклон "Янос", в связи с этим восьми западных регионах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.

Так, по состоянию на четверг, 17 сентября, чрезвычайная ситуация объявлена в муниципалитетах Илия, Ахая, Этолия, Акарнания и Мессения, а также на островах Итака, Кефалония и Закинф.

По данным метеорологов, мощный циклон может вызвать сильные ливни, град, а также вызвать затопление, падение деревьев и оползни.

Кроме этого, ожидается, что в пятницу и субботу циклон достанется остальной территории материковой Греции. Метеорологи не исключили, что непогода достанется и острова Крит.

Напомним, в прошлом месяце на греческом острове Эвия проливной дождь и гроза вызвали затопление. В результате этого были эвакуированы десятки жителей, однако пять человек погибли.