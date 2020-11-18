В Госдуме РФ хотят признать митингом очередь на пикет

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Соответствующие законопроекты уже опубликованы на сайте нижней палаты парламента России

В Государственную думу РФ депутатом от "Единой России" Дмитрием Вяткиным были внесены два законопроекта, предусматривающие ужесточение правила проведения митингов и пикетов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, проекты предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб (например, МВД или ФСБ) и признать публичным мероприятием очередь на пикет.

В первом законопроекте публичным мероприятием предлагается признавать не только единичные пикеты, но и "поочередное участие нескольких лиц в таких пикетах", то есть очереди из участников пикетирования, а также "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на выражение и формирование мнений по политическим, экономическим и социальным вопросам.

Кроме этого, документ ужесточает требования к журналистам, освещающим митинги. Представителям СМИ запрещается использовать плакаты и транспаранты, раздавать листовки, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Что касается второго законопроекта, то он предусматривает запрет для организаторов митингов принимать финансирование от иностранных государств, организаций и граждан, неправительственных организаций, признанных иностранными агентами, россиян в возрасте до 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до этого. После проведения акции организаторам придется предоставить властям отчет о расходовании денег.

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